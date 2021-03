Juventus, recuperato Buffon per la sfida con il Benevento: il portiere si è allenato con il gruppo (Di venerdì 19 marzo 2021) Prosegue spedito il lavoro sul campo della Juve in vista del prossimo impegno di campionato che chiuderà, di fatto, il mese di marzo. Domenica pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 15, i bianconeri affronteranno all’Allianz Stadium il Benevento nel match valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Ha lavorato col gruppo, per l’intera sessione di allenamento, anche Gigi Buffon che ha completamente recuperato dalla lombalgia e sarà, dunque, a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida contro i sanniti. Foto: instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Prosegue spedito il lavoro sul campo della Juve in vista del prossimo impegno di campionato che chiuderà, di fatto, il mese di marzo. Domenica pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 15, i bianconeri affronteranno all’Allianz Stadium ilnel match valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Ha lavorato col, per l’intera sessione di allenamento, anche Gigiche ha completamentedalla lombalgia e sarà, dunque, a disposizione di Andrea Pirlo per lacontro i sanniti. Foto: instagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

