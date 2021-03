Juventus, la carica di Arthur: “Il campionato è ancora aperto, nulla è perso. Obiettivo? Sguardo avanti e…” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il discorso scudetto è ancora aperto, bisogna vincerle tutteQueste le parole del centrocampista brasiliano Arthur, investimento importante del mercato estivo della Juventus. L’ex Barça però non è ancora riuscito a trovare grande continuità a causa degli infortuni, rimasto fuori per circa un mese causa di una calcificazione post traumatica alla gamba destra nella zona interossea fra tibia e perone, la sua assenza si è fatta sentire. Adesso, il numero 5 bianconero, sembra pronto per riprendersi un posto da titolare nell’11 di Andrea Pirlo. Di seguito le parole del calciatore brasiliano, tra condizione fisica e obiettivi di squadra, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di "Sky Sport".Juventus, Bruno a gamba tesa: “Squadra imbarazzante! Fenomeni solo in Italia, società nel ... Leggi su mediagol (Di venerdì 19 marzo 2021) Il discorso scudetto è, bisogna vincerle tutteQueste le parole del centrocampista brasiliano, investimento importante del mercato estivo della. L’ex Barça però non èriuscito a trovare grande continuità a causa degli infortuni, rimasto fuori per circa un mese causa di una calcificazione post traumatica alla gamba destra nella zona interossea fra tibia e perone, la sua assenza si è fatta sentire. Adesso, il numero 5 bianconero, sembra pronto per riprendersi un posto da titolare nell’11 di Andrea Pirlo. Di seguito le parole del calciatore brasiliano, tra condizione fisica e obiettivi di squadra, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di "Sky Sport"., Bruno a gamba tesa: “Squadra imbarazzante! Fenomeni solo in Italia, società nel ...

