Juventus-Dybala, è stallo: rinnovo o scambio alla Pjanic? (Di venerdì 19 marzo 2021) Juventus-Dybala, situazione di stallo tra il club bianconero e il numero 10 argentino. A rivelarlo la Gazzetta dello Sport che, nell'edizione odierna, fa il punto della situazione. Non è ancora tramontata l'ipotesi rinnovo, che però al momento non sembra decollare. Juventus-Dybala, scambio alla Pjanic o rinnovo? Le parti sono molto distanti, e tutto dipenderà dalla volontà del giocatore di continuare ad indossare la maglia bianconera. Lo scorso anno Dybala aveva opposto un secco "NO" alle pretendenti, decidendo di restare a Torino, ma ora la situazione potrebbe essere cambiata. Secondo la Gazzetta non sarebbe neppure da escludere l'idea di uno scambio

