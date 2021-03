Juventus | deciso il futuro di Alvaro Morata | le ultimissime

(Di venerdì 19 marzo 2021) Laavrebbedi rinnovare il prestito di. Dopo un mese poco esaltante, lo spagnolo avrebbe convinto la dirigenza a rinnovare il secondo prestito per la prossima stagione. Nelle casse dell’Atletico Madrid, secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, dovrebbe essere versata la seconda rata da 10 milioni di Euro.a Torino anche la prossima stagione Esclusa, dunque, la possibilità di un riscatto definitivo del cartellino che avrebbe comportato l’esborso anticipato di 45 milioni di Euro. Leggi anche:-Dybala, è stallo: rinnovo o scambio alla Pjanic? L’attaccante spagnolo resterà ancora alla corte di Andrea Pirlo dove non è ancora chiaro quale sarà, invece, ildi Cristiano Ronaldo e Paulo ...

Il difensore, a quanto pare, potrebbe esseread intraprendere una nuova avventura nel ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Jorginho, l'agente allontana la: "Non è l'...Calciomercato, la dirigenza bianconera ha preso una decisione sul futuro di Alvaro Morata: l'attaccante è in prestito Lainizia fin d'ora a riflettere sul suo futuro. I bianconeri devono provare a salvare la stagione, dopo il nuovo fallimento europeo, tentando la difficile rimonta in chiave scudetto, ma devono ...Il giornalista Paolo Paganini su Twitter ha dichiarato che ci sarebbe stato un incontro di mercato fra il dirigente e l'agente sportivo ...Calciomercato Juventus: in casa bianconera sembra sia stato deciso il futuro di Alvaro Morata. Se fino a qualche settimana fa sembra praticamente certo il suo riscatto dall’Atletico Madrid, ora ...