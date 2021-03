Juventus, Cristiano Ronaldo via? Decisione rinviata (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l’eliminazione dalla Champions League, si susseguono veloci le voci su un ipotetico addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus Le voci di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, con l’apertura di Zidane e dei senatori blancos, circolano ormai da una settimana ma l’impressione è che la Decisione del portoghese sia ancora lontana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Ronaldo potrebbe decidere in autonomia ma con ogni probabilità a fine stagione. Il noto quotidiano attribuisce una percentuale del 65% alla sua permanenza alla Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l’eliminazione dalla Champions League, si susseguono veloci le voci su un ipotetico addio diallaLe voci di un possibile ritorno dial Real Madrid, con l’apertura di Zidane e dei senatori blancos, circolano ormai da una settimana ma l’impressione è che ladel portoghese sia ancora lontana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,potrebbe decidere in autonomia ma con ogni probabilità a fine stagione. Il noto quotidiano attribuisce una percentuale del 65% alla sua permanenza alla. Leggi su Calcionews24.com

