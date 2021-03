Juventus, Buffon al lavoro con il gruppo: superata la lombalgia (Di venerdì 19 marzo 2021) Gianluigi Buffon è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe rientrare tra i convocati per la sfida con il Benevento . Il portiere della Juventus aveva sofferto di lombalgia , problema che gli aveva ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Gianluigiè tornato ad allenarsi ine potrebbe rientrare tra i convocati per la sfida con il Benevento . Il portiere dellaaveva sofferto di, problema che gli aveva ...

Advertising

ennejuve : Per il bene della Juventus, la rivoluzione deve partire con gli addii di Buffon, Bonucci e Chiellini. - gilnar76 : Infortunio Buffon, novità dalla ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Finoallafine… - AleGobbo87 : RT @mirkonicolino: (#GDS) #Buffon si sente ancora competitivo e potrebbe lasciare la #Juventus per chiudere la carriera da titolare in un a… - OnlineSportsRT : Juventus: Pirlo ritrova Buffon, ha superato lombalgia - TV7Benevento : Calcio. Juventus. Pirlo ritrova Buffon, ha superato lombalgia. Ultimi test, poi la decisione definitiva in vista B… -