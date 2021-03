Juventus | Bentancur è guarito | oggi in gruppo

(Di venerdì 19 marzo 2021) Laritrova Rodrigo. La società ha reso noto che il centrocampista “ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore, pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento, si è unitoalla squadra presso il JTC”. Buone notizie per il tecnico Andrea Pirlo che ritrova così una pedina preziosa in più in vista delle prossime sfide in campionato. SportFace.

Lo stop imposto all'Inter per il focolaio Covid, con relativo rinvio della gara col Sassuolo , rischia di togliere un po' di mordente al campionato. La Juve ha comunque la sua strada da percorrere, ...Commenta per primo Buone notizie in casaper Andrea Pirlo che recupera in vista della sfida contro il Benenvento il centrocampista uruguaiano Rodrigoche, oggi, è risultato negativo per la seconda volta consecutiva ai ...Buone notizie per Pirlo in vista del Benevento: «Rodrigo Bentancur, come da protocollo, ha effettuato 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo - si legge ...La Juventus ha annunciato che Rodrigo Bentancur è risultato negativo agli ultimi cicli di tamponi effettuati sul gruppo-squadra.