Juventus | Bentancur è guarito dal Covid-19 | sarà disponibile per la sfida contro il Benevento

(Di venerdì 19 marzo 2021) Rodrigodal.Buone notizie per la, che recupera Rodrigo: risultato positivo ad inizio marzo. Il calciatore, già aggregatosi al resto della squadra,quindi arruolabile per la partitailin programma domenica pomeriggio. A darne notizia è il club bianconero tramite un comunicato ufficiale diramato attraverso i propri canali.“Rodrigo– si legge sul sito ufficiale della– ha effettuato, come da protocollo, 2lli con test molecolare (tampone) per-19 con esito negativo. Il giocatore, pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, #Bentancur torna a disposizione - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «I giocatori stanno tutti bene e sono a disposizione, a parte @Merihdemiral, @PauDybala_JR e… - giovamirco : RT @GiovaAlbanese: #Bentancur è guarito dal Covid-19. #Juventus - Daniele20052013 : Bentancur guarito dal Covid: il comunicato della Juve - _SiGonfiaLaRete : #Juventus, #Bentancur è guarito dal #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Bentancur

... 'Rodrigo, come da protocollo, ha effettuato 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid - 19 con esito negativo - si legge nel comunicato ufficiale della- . Il giocatore, ...Buone notizie in casadoveè finalmente risultato negativo al tampone per il coronavirus e può finalmente tornare agli ordini di Pirlo . Il centrocampista argentino è risultato ...Rodrigo Bentancur è guarito dal Covid-19. Il centrocampista della Juventus è tornato ad allenarsi in gruppo. Il comunicato.La Juventus ha comunicato sul suo sito la notizia. Il centrocampista torna a disposizione di Pirlo già per Juventus-Benevento ...