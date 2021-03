Juventus, Arthur: "Infortunio? Sto molto meglio. Il campionato è ancora aperto" (Di venerdì 19 marzo 2021) Contro il Porto è stato uno dei più positivi. Come successo anche altre volte in questa prima stagione in maglia Juventus di Arthur , di certo non contraddistinta dalla fortuna. Basti pensare all'... Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Contro il Porto è stato uno dei più positivi. Come successo anche altre volte in questa prima stagione in magliadi, di certo non contraddistinta dalla fortuna. Basti pensare all'...

