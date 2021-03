Juventus | Arthur | “Il mio infortunio è stato strano Il nostro obiettivo? Era la Champions League”

(Di venerdì 19 marzo 2021) E' stata una stagione tra alti e bassi la prima dicon la maglia della. Il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando anche sul recente: "Il problema fisico che mi è capitato èmolto, diciamo che sonosfortunato. Allo stesso tempo però mi ritengo fortunato perché sono in un gran club con dei professionisti eccezionali e c’è anche il mio gruppo di lavoro personale che mi aiuta tanto. È presto per fare un bilancio della stagione perché c’è un campionato ancora aperto. Se vinciamo il campionato e la Coppa Italia potrebbe essere un anno positivo".rivela che le intenzioni di inizio stagione però erano altre: "L’più grande che avevamo era lae quella ...

'Vinciamo ogni partita, non è ancora tutto perso'Bentancur negativo, sarà convocato col Beneventoha poi parlato degli obiettivi stagionali della Juve. Messa da parte la delusione ...Il centrocampista dellaMelo, ha parlato del suo infortunio e del primo bilancio della stagione dei bianconeri: le sue ...Juventus, parla Arthur: "Il discorso scudetto è ancora aperto, bisogna vincerle tutte" Il centrocampista brasiliano Arthur è stato sicuramente un ...La Juventus che domenica pomeriggio alle 15 affronterà in casa ... Chi dovrebbe essere quasi certo di avere una maglia da titolare è il brasiliano Arthur che dovrebbe far coppia con Rabiot vista ...