Juventus, Alex Sandro in dubbio: le condizioni del brasiliano (Di venerdì 19 marzo 2021) Contro il Benevento, Andrea Pirlo dovrà fare probabilmente a meno di Alex Sandro Andrea Pirlo inizia a pensare alla formazione anti-Benevento in vista della gara di domenica pomeriggio all’Allianz Stadium. I bianconeri vogliono continuare la marcia dopo la vittoria sul Cagliari. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Con ogni probabilità ci sarà il forfait di Alex Sandro, ancora acciaccato dopo la gara in Sardegna: come riporta La Gazzetta dello Sport, solo terapie ieri alla Continassa per il difensore brasiliano che resta dunque in dubbio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Contro il Benevento, Andrea Pirlo dovrà fare probabilmente a meno diAndrea Pirlo inizia a pensare alla formazione anti-Benevento in vista della gara di domenica pomeriggio all’Allianz Stadium. I bianconeri vogliono continuare la marcia dopo la vittoria sul Cagliari. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Con ogni probabilità ci sarà il forfait di, ancora acciaccato dopo la gara in Sardegna: come riporta La Gazzetta dello Sport, solo terapie ieri alla Continassa per il difensoreche resta dunque in. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

JuventusTV : ?? «Ora subito concentrati sul campionato» Le parole di #AlexSandro in vista di #CagliariJuve e, più in generale, s… - AntonelloAng : RT @Boboj29: Trova le differenze 6 /01/2021: Juventus-Milan si gioca nonostante 3 positivi nel Milan (Krunic, Rebic e Calhanoglu) e 3 ne… - gilnar76 : Alex Sandro in dubbio per ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - alessiobellanza : RT @ale5_maggio: Giocammo inter-JUVENTUS senza De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro, perché positivi. Rispettammo il Protocollo che TUTTI i club… - 1987_Lorenza : RT @ennejuve: Inter Juventus si è giocata con De Ligt Alex Sandro e Cuadrado positivi al Covid-19: adesso l'@Inter che non paga gli stipend… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Alex JUVENTUS: CUADRADO SQUALIFICATO, CHANCE BERNARDESCHI DAL 1 Cuadrado sarà squalificato e Alex Sandro non è al meglio, così Bernardeschi punta a una maglia da titolare come terzino sinistro in una difesa completata da Danilo, Bonucci e De Ligt. Contro il Benevento , Pirlo potrebbe ...

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MANCHESTER UNITED/ Quote, Kjaer vs Rashford: che duello! C'è chi come Alex Telles era rimasto in Italia un solo anno, ma all'Inter, dunque stasera a San ...che hanno lasciato un segno profondo sulla nostra Serie A con le maglie rispettivamente di Juventus e ...

Alex Sandro: escluse lesioni muscolari alla coscia sinistra La Gazzetta dello Sport Juventus, Alex Sandro in dubbio: le condizioni del brasiliano Con ogni probabilità ci sarà il forfait di Alex Sandro, ancora acciaccato dopo la gara in Sardegna: come riporta La Gazzetta dello Sport, solo terapie ieri alla Continassa per il difensore brasiliano ...

Sul rivio all’Inter «Ringraziamo il Napoli per aver iniziato tutta questa pagliacciata che va avanti da mesi in Serie A» «Dallo scudetto di cartone allo scudetto del tampone». Inter-Sassuolo non si gioca e sul web esplode la rabbia dei tifosi della Juve (e non solo). «Campionato falsato!» è il leit motiv della valanga d ...

Cuadrado sarà squalificato eSandro non è al meglio, così Bernardeschi punta a una maglia da titolare come terzino sinistro in una difesa completata da Danilo, Bonucci e De Ligt. Contro il Benevento , Pirlo potrebbe ...C'è chi comeTelles era rimasto in Italia un solo anno, ma all'Inter, dunque stasera a San ...che hanno lasciato un segno profondo sulla nostra Serie A con le maglie rispettivamente die ...Con ogni probabilità ci sarà il forfait di Alex Sandro, ancora acciaccato dopo la gara in Sardegna: come riporta La Gazzetta dello Sport, solo terapie ieri alla Continassa per il difensore brasiliano ...«Dallo scudetto di cartone allo scudetto del tampone». Inter-Sassuolo non si gioca e sul web esplode la rabbia dei tifosi della Juve (e non solo). «Campionato falsato!» è il leit motiv della valanga d ...