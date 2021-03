Joaquìn Cortès dopo la morte della madre per mesi ha smesso di mangiare (Di venerdì 19 marzo 2021) Joaquìn Cortès a Verissimo racconta la sua vita, le emozioni più forti, tra queste anche il dolore immenso per la morte della madre. Aveva smesso di mangiare e dormire, aveva smesso di vivere, poi un giorno ha sentito un abbraccio, nella stanza non c’era nessuno, era lei che gli diceva di tornare a ballare. Il ballerino ospite della puntata di Verissimo del 20 marzo 2021 racconta anche l’emozione della nascita del secondo figlio: Andrea, un mese fa. Joaquìn Cortès è innamorato dei suoi bambini, della sua compagna, è felice. Per loro prova un amore che definisce autentico e cristallino: “Quando diventi padre subisci un cambiamento radicale”, per lui è stato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 marzo 2021)a Verissimo racconta la sua vita, le emozioni più forti, tra queste anche il dolore immenso per la. Avevadie dormire, avevadi vivere, poi un giorno ha sentito un abbraccio, nella stanza non c’era nessuno, era lei che gli diceva di tornare a ballare. Il ballerino ospitepuntata di Verissimo del 20 marzo 2021 racconta anche l’emozionenascita del secondo figlio: Andrea, un mese fa.è innamorato dei suoi bambini,sua compagna, è felice. Per loro prova un amore che definisce autentico e cristallino: “Quando diventi padre subisci un cambiamento radicale”, per lui è stato ...

