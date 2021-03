Jessica Morlacchi | la confessione a ‘Oggi è un altro giorno’ | “Salvata dallo psichiatra”

(Di venerdì 19 marzo 2021)si è raccontata a “Oggi è ungiorno”, ripercorrendo i momenti più bui della sua vita. “Mi halo” Serena Bortone, conduttrice di Oggi è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Oggi è un altro giorno,intervistata da Serena Bortone: 'Salvata da uno psichiatra' Lunga intervista dinella puntata di Oggi è un altro giorno che Serena Bortone ha condotto questo ...Dal successo con i Gazosa alla crisi, fino alla rinascita:senza filtri a Oggi è un altro giorno . La cantante ha parlato del momento difficile vissuto dopo il successo in giovanissima età: "Si è rotto qualcosa, forse le scatole, per una ...Non si nasconde più dietro mille battute, Jessica Morlacchi è tornata davvero, a Oggi è un altro giorno mostra la sua rivincita archiviando gli attacchi di panico (foto). Dieci anni della sua vita pas ...Oggi è un altro giorno, Jessica Morlacchi intervistata da Serena Bortone: "Salvata da uno psichiatra" Lunga intervista di Jessica Morlacchi nella puntata ...