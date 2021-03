Jessica Mazzoli post contro Morgan per la festa del papà: difende sua figlia o sbaglia? (Di venerdì 19 marzo 2021) Morgan continua ad essere assente nella vita della seconda figlia, della piccola Lara, della bimba nata dal legame con Jessica Mazzoli (foto). Una festa del papà bruttissima per la Mazzoli, perché sua figlia per l’ennesima volta non ha un papà con cui festeggiare, lo racconta nel post pubblicato oggi con evidente rabbia. Se è davvero così ha tutte le ragioni per tirare fuori quelle frasi e la loro verità. Lara ha otto anni, è nata dalla storia d’amore tra Morgan e Jessica Mazzoli ma perché il musicista non ha alcun rapporto con la bambina? Lui era giudice a X Factor, lei una delle concorrenti. L’amore può finire ma non il legame tra un padre e una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 marzo 2021)continua ad essere assente nella vita della seconda, della piccola Lara, della bimba nata dal legame con(foto). Unadelbruttissima per la, perché suaper l’ennesima volta non ha uncon cui festeggiare, lo racconta nelpubblicato oggi con evidente rabbia. Se è davvero così ha tutte le ragioni per tirare fuori quelle frasi e la loro verità. Lara ha otto anni, è nata dalla storia d’amore trama perché il musicista non ha alcun rapporto con la bambina? Lui era giudice a X Factor, lei una delle concorrenti. L’amore può finire ma non il legame tra un padre e una ...

