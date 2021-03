Jessica Mazzoli contro Morgan per la Festa del Papà: “Grazie per non esserci stato” (Di venerdì 19 marzo 2021) Parole al veleno quelle di Jessica Mazzoli, l’ex di Morgan e madre della piccola Lara. In occasione della Festa del Papà, la cantante ed ex gieffina ha infatti pubblicato un post sul profilo Instagram in cui attacca Morgan, reo di non essere stato un padre presente per la figlia. Nelle storie, la donna rincara la dose a cui la accusa di mettere in bocca alla figlia Lara cose contro il padre Morgan. Morgan attaccato da Jessica Mazzoli: le sue parole Sono noti i dissapori del passato tra Morgan e Jessica Mazzoli, specialmente per quanto riguarda la figlia nata dalla loro relazione, Lara. La Mazzoli in passato ha ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Parole al veleno quelle di, l’ex die madre della piccola Lara. In occasione delladel, la cantante ed ex gieffina ha infatti pubblicato un post sul profilo Instagram in cui attacca, reo di non essereun padre presente per la figlia. Nelle storie, la donna rincara la dose a cui la accusa di mettere in bocca alla figlia Lara coseil padreattaccato da: le sue parole Sono noti i dissapori del passato tra, specialmente per quanto riguarda la figlia nata dalla loro relazione, Lara. Lain passato ha ...

