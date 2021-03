Jeda il fidanzato di Vera Gemma: chi è e quanti anni ha il fidanzato di Vera Gemma naufraga all’Isola dei Famosi (Di venerdì 19 marzo 2021) Mentre la fidanzata Vera Gemma è alle prese con la sopravvivenza sull’Isola dei Famosi, ospite nello studio di Ilary Blasi è il fidanzato Jeda, di 28 anni in meno. Per la prima volta sotto i riflettori televisivi, fa la sua entrata in scena per sostenere la sua amata. quanti anni ha e cosa fa nella vita il giovane fidanzato della “figlia d’arte”. Jeda chi è: il fidanzato 22enne di Vera Gemma Ha lasciato sbigottito tutto il pubblico l’entrata in scena di Jeda, fidanzato 22enne di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Mentre la fidanzataè alle prese con la sopravvivenza sull’Isola dei, ospite nello studio di Ilary Blasi è il, di 28in meno. Per la prima volta sotto i riflettori televisivi, fa la sua entrata in scena per sostenere la sua amata.ha e cosa fa nella vita il giovanedella “figlia d’arte”.chi è: il22enne diHa lasciato sbigottito tutto il pubblico l’entrata in scena di22enne di ...

Advertising

infoitcultura : Jeda, chi è il fidanzato di Vera Gemma: età, altezza, carriera, Instagram - infoitcultura : Vera Gemma, chi è il fidanzato Jeda: 28 anni più giovane - infoitcultura : JEDA, FIDANZATO DI VERA GEMMA/ 'Non temo nessuno! Awed? È bravo, non sono geloso' - partesipanti : questa storia di vera gemma e il fidanzato mi ricorda qualcosa fai occhio jeda #isola - inwonderlandda : il fidanzato jade jeda o come si chiama mi spezza -