Iva Zanicchi minaccia la naufraga negazionista: “Se osa dire qualcosa se la vedrà con me” (Di venerdì 19 marzo 2021) Nonostante è la prima volta che si ritrova nel ruolo di opinionista dell”Isola’, Iva Zanicchi non si dimostra certo timida ed anzi, senza peli sulla lingua, non ha lesinato né critiche né aspri pareri. Chi segue il programma attentamente ricorderà il momento della puntata relativo alla “bocciatura” di Paul Gascoigne, quando Iva disse: “È vero che ha una certa età ma un uomo a 50 anni deve essere ancora aitante, bello. Lui mi sembra, non lo so, forse non era a suo agio nella prima puntata. Era un po’ sfatto . Non era proprio tonico tonico“. “Verrebbe ripresa e messa a tacere. Se lei osa dire qualcosa se la vedrà con me” La Zanicchi non si è poi di certo risparmiata su Daniela Martani, la concorrente no vax e vegana che già aveva provocato diverse polemiche circa la sua presenza nel ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 marzo 2021) Nonostante è la prima volta che si ritrova nel ruolo di opinionista dell”Isola’, Ivanon si dimostra certo timida ed anzi, senza peli sulla lingua, non ha lesinato né critiche né aspri pareri. Chi segue il programma attentamente ricorderà il momento della puntata relativo alla “bocciatura” di Paul Gascoigne, quando Iva disse: “È vero che ha una certa età ma un uomo a 50 anni deve essere ancora aitante, bello. Lui mi sembra, non lo so, forse non era a suo agio nella prima puntata. Era un po’ sfatto . Non era proprio tonico tonico“. “Verrebbe ripresa e messa a tacere. Se lei osase lacon me” Lanon si è poi di certo risparmiata su Daniela Martani, la concorrente no vax e vegana che già aveva provocato diverse polemiche circa la sua presenza nel ...

Advertising

Limitlessdiary : ?? ilary che: buonaseeeraa benvenuti alla nuova puntata dell'isola, con me iva zanicchi, zommaso torzi ed elettra lamborghini ?? #tzvip - VetE03872677 : @tommaso_zorzi Secondo me nella casa Stefania ti era amica per sfruttare la tua popolarità sui social e qua la stes… - LadyNews_ : Iva Zanicchi mette in guardia Daniela Martani sul Covid: 'Se la vedrà con me' - Alessia11444612 : @CristinaPlevani E sopratutto tanta umiltà!!Dopo la risposta data alla Sign. Iva Zanicchi,meglio che esca presto!!Maleducato!! - infoitcultura : Isola 2021, Iva Zanicchi promette: “Martani no vax se la vedrà con me” -