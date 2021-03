Iva Zanicchi esce allo scoperto dopo L’Isola dei Famosi: “Mia figlia mi ha sgridato” (Di venerdì 19 marzo 2021) Iva Zanicchi ha appena cominciato il suo percorso come opinionista de L’Isola dei Famosi e sono già arrivate le prime “bacchettate”: non dai follower, non dai media, bensì da qualcuno molto vicino a lei, ovvero sua figlia. A scatenare il biasimo di Michela Ansoldi, figlia della Zanicchi, sarebbe stata una dichiarazione fatta dall’opinionista durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi e diretta alla concorrente Daniela Martani. Iva Zanicchi e la questione del “pesce” con Daniela Martani Fin dal primo momento la conduzione nello studio de L’Isola dei Famosi è sembrata a tutti voler tenere alta la bandiera della burla e del doppio senso: sia Ilary Blasi, la conduttrice, che gli ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Ivaha appena cominciato il suo percorso come opinionista dedeie sono già arrivate le prime “bacchettate”: non dai follower, non dai media, bensì da qualcuno molto vicino a lei, ovvero sua. A scatenare il biasimo di Michela Ansoldi,della, sarebbe stata una dichiarazione fatta dall’opinionista durante la prima puntata dedeie diretta alla concorrente Daniela Martani. Ivae la questione del “p” con Daniela Martani Fin dal primo momento la conduzione nello studio dedeiè sembrata a tutti voler tenere alta la bandiera della burla e del doppio senso: sia Ilary Blasi, la conduttrice, che gli ...

Advertising

francescomuri : RT @fabiofabbretti: Suppongo che a calare al 17.9% sia il programma di Iva Zanicchi #isola - DonnaGlamour : La battuta di Iva Zanicchi (sui cinesi) che ha fatto infuriare il web - ManuelPeruzzo : @AssiaVonNeumann spero sia una vendetta nei confronti di tu sai chi. Forse è il loro modo per correggere il cast in… - zerovirgola : @LucillaMasini E perché, Iva Zanicchi sulle nanotecnologie te la vuoi perdere? - federico20056 : RT @Em4nuela__: Per Miryea Stabile, non è l’#isola dei famosi, ma H2O, con le sirene Ilary Blasi, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi #tommasozorz… -