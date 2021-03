Iv | Renzi lancia sfida riformista a Pd | anche su alleanza con M5S**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Un'assemblea per fare il punto della situazione con l'avvio del governo Draghi, quella di Italia Viva di domani che inizierà con l'intervento di Matteoattorno alle 11. Fonti Iv oggi hanno anticipato alcuni punti. Intanto le emergenze del paese, a partire dall'urgenza del piano vaccini e del dl sostegni. Il tutto inquadrato in un cambio di passo - edi personalità, a partire da Domenico Arcuri - da parte di un governo che, si spiega, rivendicherà di aver agevolato. "Ci sarà un po' di racconto dell'orgoglio per l'operazione Draghi, che tutti davano per impossibile, e che indubbiamente è un'operazione di successo innanzitutto per il Paese". Ci saràil Pd nel discorso di. Il leader Iv, dicono i suoi, è intenzionato are un ...