Iv | domani assemblea dalle 11 da remoto | Renzi in diretta Fb

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - L'assemblea di Italia Viva sarà domattina dalle 11 alle 15, in modalità da remoto a causa delle normative Covid. L'intervento di Matteo Renzi sarà trasmesso in diretta streaming alle 11 sulla sua pagina fb e sui canali social e web di Italia Viva. Gli altri interventi saranno trasmessi in breve differita sui canali social e web di Italia Viva. Si legge in una nota.

Ultime Notizie dalla rete : domani assemblea Italia Viva, 4 parlamentari valutano l'uscita e il rientro nel Pd: Renzi pronto a fare un passo 'di lato' Dall'assemblea Iv di domani dovrebbe uscire un appello a Letta affinché scelga: il centrosinistra o i grillini. Ma la percezione di alcuni esponenti di Iv, è che la strategia fin qui tenuta " ...

Fuga di deputati da Italia Viva. E Renzi ora apre al Pd Con l'arrivo di Enrico Letta al Nazareno cinque parlamentari di Italia Viva avrebbero deciso di tornare al Pd. Domani, nella prima assemblea di Italia Viva dalla crisi di governo, si discuterà della collocazione politica del partito dell'ex Rottamatore. Per Italia Viva l'arrivo di Letta alla guida del Pd è una ...

Pd, domani assemblea dei circoli sanniti Ottopagine Assemblea deo circoli sanniti del PD del Sannio Scrive la Fedrazione provinciale del PD di Benevento: Si terrà nella giornata di domani, sabato 20 marzo, da remoto, l’assemblea dei Circoli del Partito Democratico del Sannio per accogliere l’invito ...

Renzi vira a destra: prove d'intesa con Lega e FI per le amministrative Prove generali di sfondamento a destra per Matteo Renzi e Italia Viva. Al grido di "mai più con i 5 Stelle", alle elezioni amministrative di ottobre i candidati di Iv si preparano ad abbandonare la tr ...

