Italia Viva, 4 parlamentari valutano l'uscita e il rientro nel Pd: Renzi pronto a fare un passo "di lato" (Di venerdì 19 marzo 2021) Alla vigilia dell'assemblea di Italia Viva, prevista per domani, Matteo Renzi pensa a un piccolo "passo di lato" per placare i malumori nel partito, dove quattro parlamentari sarebbero pronti a rientrare nel Pd. "Ragazzi, sono pronto a un passo indietro. Ci sto pensando", avrebbe detto Renzi secondo quanto riporta oggi Il Foglio. Il senatore, che a breve partirà per un viaggio in Africa (con tappe Senegal e Kenya, forse anche Ruanda), starebbe quindi prendendo in considerazione una pausa per far calmare le acque, soprattutto dopo la mossa che ha portato alla nascita del governo Draghi e le polemiche sui suoi viaggi a Riad e Dubai.

