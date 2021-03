Italia, i convocati di Roberto Mancini (Di venerdì 19 marzo 2021) per le sfide contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. ROMA – Roberto Mancini ha diramato i convocati per le sfide contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Tre partite che danno il via al cammino nelle qualificazioni per i Mondiali 2022. Non mancano le sorprese come Matteo Pessina e Rolando Mandragora. Presente anche Giorgio Chiellini. Da segnalare, inoltre, la prima presenza con la maglia azzurra per Rafael Toloi, il difensore dell’Atalanta da poco naturalizzato. Da valutare, invece, Nicolò Barella, Matteo Ricci, Stefano Sensi e Alessandro Bastoni. I quattro sono in quarantena e dovranno avere l’ok delle autorità sanitarie. In caso contrario possibile la convocazioni di altri giocatori. Di seguito i convocati di Roberto Mancini per le sfide contro Irlanda del ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 marzo 2021) per le sfide contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. ROMA –ha diramato iper le sfide contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Tre partite che danno il via al cammino nelle qualificazioni per i Mondiali 2022. Non mancano le sorprese come Matteo Pessina e Rolando Mandragora. Presente anche Giorgio Chiellini. Da segnalare, inoltre, la prima presenza con la maglia azzurra per Rafael Toloi, il difensore dell’Atalanta da poco naturalizzato. Da valutare, invece, Nicolò Barella, Matteo Ricci, Stefano Sensi e Alessandro Bastoni. I quattro sono in quarantena e dovranno avere l’ok delle autorità sanitarie. In caso contrario possibile la convocazioni di altri giocatori. Di seguito idiper le sfide contro Irlanda del ...

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? I convocati di Mancini sono 38: prima volta in azzurro per Toloi dell'Atalanta e Ricci dello Spezia… - SkySport : ULTIM'ORA FIGC ITALIA: SONO 38 I CONVOCATI DA ROBERTO MANCINI Prima chiamata per Ricci (Spezia) e Toloi (Atalanta)… - notizie_milan : Italia, i convocati di Roberto Mancini - alessandro_972 : RT @ilRomanistaweb: ???? L' #Italia torna in campo per le sfide contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Il ct convoca #Spinazzola, #Man… - sportal_it : Italia, Roberto Mancini esagera: 38 convocati -