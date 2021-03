Advertising

sandrogozi : Vedo la possibilità di una nuova leadership europea tra Emmanuel Macron e Mario Draghi. L'Europa ha bisogno di una… - matteosalvinimi : #Salvini: #IusSoli? Legge inutile, non solo sbagliata. Ultimi dati disponibili per il 2019 dicono che il Paese UE c… - chr_masset : Bandiere a mezz'asta a Palazzo #Farnese. La Francia si unisce all'omaggio reso oggi dall'Italia a tutte le vittim… - DavideOberta : RT @TgLa7: Italia-Francia: iniziato al Mise incontro Giorgetti-Le Maire - TV7Benevento : Italia-Francia: iniziato al Mise incontro Giorgetti - Le Maire... -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Francia

Il Messaggero

Le restrizioni messe in campo dall'esecutivo francese mirano a frenare il diffondersi del Covid - 19, ma sono meno rigide della precedenti. Aperte le scuole, possibile uscire di casa in un raggio di ...Due inglesi e spagnole, poi una squadra a testa per Olanda, Croazia,e Rerpubblica Ceca, mancano ad esempioe Germania, che erano addirittura già assenti negli ottavi. Una annotazione ...Questa gaffe, come dice lei, potrebbe produrre effetti a medio-lungo termine in Italia e in particolare ... tanto è vero che Francia e Germania si erano mosse di comune accordo.Roma, 19 mar. (Adnkronos) - E' iniziato al ministero dello Sviluppo economico l'incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il ministro francese dell'economica, delle finanze e del rilancio Bruno L ...