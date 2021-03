Italia | 38 i convocati da Mancini per le prossime tre gare | prima chiamata per Toloi e Ricci

(Di venerdì 19 marzo 2021) Idel CT, Robertoin vista dellesfide della Nazionalena.In vista delle tre sfide in questa finestra internazionale, il ct azzurro Robertoha convocato 38 calciatori, con diverse novità importanti. Il programma degli azzurri vedrà la squadra in campo giovedì 25 marzo-Irlanda del Nord allo Stadio "Tardini" di Parma, domenica 28 marzo Bulgaria-allo Stadio "Vasil Levski" di Sofia e mercoledì 31 marzo Lituania-allo Stadio "LFF" di Vilnius. Le tresono in programma alle ore 20.45 con diretta su Rai 1. Rafaeldell'Atalanta e Matteodello Spezia sono allacon la selezione ...

