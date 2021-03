Istat, in recupero la produzione nelle costruzioni (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – A gennaio l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni, registra un marcato incremento congiunturale, che consente di recuperare la flessione di dicembre. Lo rileva l’Istat che sottolinea come tuttavia, l’andamento complessivo degli ultimi tre mesi sia negativo nel confronto con i tre mesi immediatamente precedenti. Dal punto di vista tendenziale, al netto degli effetti di calendario, a gennaio si osserva il secondo calo consecutivo. L’Istituto di statistica stima per gennaio che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti del 4,5% rispetto a dicembre 2020. Nella media del trimestre novembre 2020 – gennaio 2021 la produzione nelle costruzioni diminuisce del 2,8% ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – A gennaio l’indice destagionalizzato della, registra un marcato incremento congiunturale, che consente di recuperare la flessione di dicembre. Lo rileva l’che sottolinea come tuttavia, l’andamento complessivo degli ultimi tre mesi sia negativo nel confronto con i tre mesi immediatamente precedenti. Dal punto di vista tendenziale, al netto degli effetti di calendario, a gennaio si osserva il secondo calo consecutivo. L’Istituto di statistica stima per gennaio che l’indice destagionalizzato dellaaumenti del 4,5% rispetto a dicembre 2020. Nella media del trimestre novembre 2020 – gennaio 2021 ladiminuisce del 2,8% ...

Lavoro si cambia: con più di tre mesi di Cig non sei più tra gli occupati. Come si misura l'occupazione? ... il ufficiale dell'Istat, non saranno disponibili fino alla ricostruzione delle serie storiche, ... uno strumento in più per misurare comparativamente la velocità di recupero dei paesi europei e che ...

