Iss: Italia resta a rischio alto o moderato (Di venerdì 19 marzo 2021) Mentre continua la campagna vaccinale, in Italia si registra un aumento dei contagi e dei posti occupati in terapia intensiva. Già da lunedì tutte le zone gialle erano passate nella fascia di rischio successiva (eccetto il Lazio, che invece passa in zona rossa con addirittura due scarti passando in rossa), e adesso l’ISS riconferma la fotografia della settimana precedente. In Italia si continua perciò ad osservare un livello generale di rischio alto. Così evidenzia la bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Dieci le Regioni che hanno un livello di rischio alto. Le altre 11 Regioni-Province autonome hanno invece una classificazione di rischio moderato. 7 di loro però sono a rischio di ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Mentre continua la campagna vaccinale, insi registra un aumento dei contagi e dei posti occupati in terapia intensiva. Già da lunedì tutte le zone gialle erano passate nella fascia disuccessiva (eccetto il Lazio, che invece passa in zona rossa con addirittura due scarti passando in rossa), e adesso l’ISS riconferma la fotografia della settimana precedente. Insi continua perciò ad osservare un livello generale di. Così evidenzia la bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Dieci le Regioni che hanno un livello di. Le altre 11 Regioni-Province autonome hanno invece una classificazione di. 7 di loro però sono adi ...

