Iss: forte aumento ricoveri in terapia intensiva. Rt medio a 1,16 (Di venerdì 19 marzo 2021) "Si osserva un peggioramento nel numero di Regioni/Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica, 13 contro le 11 della settimana precedente" Leggi su rainews (Di venerdì 19 marzo 2021) "Si osserva un peggioramento nel numero di Regioni/Province autonome che hanno un tasso di occupazione ine/o aree mediche sopra la soglia critica, 13 contro le 11 della settimana precedente"

Advertising

SouzaEluam : RT @Corriere: Il monitoraggio: Rt nazionale stabile a 1,16. Iss: «Forte aumento dei ricoveri in terap... - Corriere : Il monitoraggio: Rt nazionale stabile a 1,16. Iss: «Forte aumento dei ricoveri in terap... - Activnews24 : #ISS: in tutta Italia il tasso di occupazione in terapia intensiva è complessivamente in forte aumento e sopra la s… - flocdeneu : RT @lucaxx85: Mortalità in eccesso 1/10-31/12 su decessi notificati a ISS per provincia. *Prima stima approssimata*. In Piemonte l'excess m… - folucar : RT @lucaxx85: Mortalità in eccesso 1/10-31/12 su decessi notificati a ISS per provincia. *Prima stima approssimata*. In Piemonte l'excess m… -