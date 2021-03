Isola dei Famosi, svelato il mistero del provvedimento disciplinare (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Isola dei Famosi questo pomeriggio ha dato vita ad un vero e proprio provvedimento disciplinare gate, dove gli autori se le sono cantante e suonate da soli. Dopo aver annunciato poco dopo il daytime delle 16.30 che erano in corso “valutazioni” in merito a “provvedimenti da prendere” nei confronti di un “naufrago” colpevole di aver utilizzato un “linguaggio improprio”: “La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri”. La produzione de L’Isola dei Famosi ha tranquillizzato tutti, sostenendo che le frasi incriminate non sono state pronunciate da un naufrago, bensì da un “membro della produzione”. “Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio ... Leggi su biccy (Di venerdì 19 marzo 2021) L’deiquesto pomeriggio ha dato vita ad un vero e propriogate, dove gli autori se le sono cantante e suonate da soli. Dopo aver annunciato poco dopo il daytime delle 16.30 che erano in corso “valutazioni” in merito a “provvedimenti da prendere” nei confronti di un “naufrago” colpevole di aver utilizzato un “linguaggio improprio”: “La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri”. La produzione de L’deiha tranquillizzato tutti, sostenendo che le frasi incriminate non sono state pronunciate da un naufrago, bensì da un “membro della produzione”. “Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio ...

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - StraNotizie : Isola dei Famosi, svelato il mistero del provvedimento disciplinare - enzofox7 : @guffanti_marco @ricpuglisi @LucaNameiswolf @carlopiana @carloalberto @MT_Meli_ @danoris2110 @paolobarbieri62… -