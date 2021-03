Isola dei famosi | seconda puntata | quattro nuovi naufraghi | la prima eliminazione e la lite Zorzi-Akash

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l'esordio di lunedì 15 marzo, secondo appuntamento con la quindicesima edizione dell'dei. Dopo il minuto di raccoglimento in apertura di, in ricordo delle vittime della pandemia, nellagiornata a loro dedicata, la conduttrice Ilary Blasi ha aperto il collegamento con l'Honduras con l'inviato Massimiliano Rosolino, che ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di salute di Roberto Ciufoli. Dopo l'incidente alla spalla, durante laprova immunità, l'attore ha temporaneamente abbandonato il gioco per curarsi, ma la situazione è in netto miglioramento e appena potrà, tornerà in gara.dei: si completa il cast con...

Nuovi naufraghi sono sbarcati all'Famosi nel corso della seconda puntata ma tra di loro ne manca ancora uno molto atteso: ecco quando arriverà Continua l'avventura all'Famosi per i naufraghi sbarcati in Honduras