Isola dei Famosi: Prima Squalifica in Arrivo! (Di venerdì 19 marzo 2021) Isola dei Famosi 2021: la produzione del reality ha annunciato che un naufrago sta per essere Squalificato. Ci sono però dubbi sulla sua identità. Ecco di chi potrebbe trattarsi. L’Isola dei Famosi è appena iniziata ma si sono scatenate già diverse polemiche. Dopo la questione dei falsi nomi di Akash e di un video in cui Tommaso Zorzi parlava di lui al Grande Fratello Vip, ora si parla di una Squalifica. Ad essere coinvolto potrebbe essere lo stesso Kumar, ma si ipotizza anche che al centro del provvedimento potrebbe esserci Elisa Isoardi. Ecco perché. L’Isola dei Famosi: provvedimento in arrivo per Akash Kumar o Elisa Isoardi! Nei reality show di Canale 5 capita che dei concorrenti vengano Squalificati. Normalmente, però, ciò avviene ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 19 marzo 2021)dei2021: la produzione del reality ha annunciato che un naufrago sta per essereto. Ci sono però dubbi sulla sua identità. Ecco di chi potrebbe trattarsi. L’deiè appena iniziata ma si sono scatenate già diverse polemiche. Dopo la questione dei falsi nomi di Akash e di un video in cui Tommaso Zorzi parlava di lui al Grande Fratello Vip, ora si parla di una. Ad essere coinvolto potrebbe essere lo stesso Kumar, ma si ipotizza anche che al centro del provvedimento potrebbe esserci Elisa Isoardi. Ecco perché. L’dei: provvedimento in arrivo per Akash Kumar o Elisa Isoardi! Nei reality show di Canale 5 capita che dei concorrenti venganoti. Normalmente, però, ciò avviene ...

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - CrimiRosario : @ffrancitter @Twitter Twitter è l’isola felice dei social - anarcomico : Gazza Gascoigne all'isola dei famosi, una fiction su Totti prodotta da sky. Maradona e George Best se la ridono dall'aldilà. -