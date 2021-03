Isola dei Famosi, Paul Gascoigne sta già flirtando: crema solare sulla schiena di… (Di venerdì 19 marzo 2021) C'è grande attesa per la partecipazione di Paul Gascoigne all'Isola dei Famosi. L'ex calciatore ha un seguito di fan e ammiratori, curiosissimi di vederlo all'opera anche lontano dai campi.caption id="attachment 115209" align="alignnone" width="1024" Fotogramma Instagram/captionL'ex Lazio sta già flirtando?Dopo i primi giorni sull'Isola, Paul Gascoigne sta già facendo parlare di sé. Un po' come quando era calciatore. In tanti si stanno chiedendo se stia già flirtando con Daniela Martani, altra concorrente del reality. Il Mirror ha dedicato ampio spazio all'ex Lazio, fotografando il momento in cui spalma la crema solare sulla schiena della Martani. Sta nascendo ... Leggi su golssip (Di venerdì 19 marzo 2021) C'è grande attesa per la partecipazione diall'dei. L'ex calciatore ha un seguito di fan e ammiratori, curiosissimi di vederlo all'opera anche lontano dai campi.caption id="attachment 115209" align="alignnone" width="1024" Fotogramma Instagram/captionL'ex Lazio sta già?Dopo i primi giorni sull'sta già facendo parlare di sé. Un po' come quando era calciatore. In tanti si stanno chiedendo se stia giàcon Daniela Martani, altra concorrente del reality. Il Mirror ha dedicato ampio spazio all'ex Lazio, fotografando il momento in cui spalma ladella Martani. Sta nascendo ...

