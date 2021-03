Isola dei Famosi, nuova gaffe di Ilary Blasi e sui social arrivano i “sospettosi” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Solamente voi potete decidere chi dovrà abbandonare la Casa.. no la Casa no, la mettiamo da un’altra parte”, parte con una nuova gaffe di Ilary Blasi la puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri giovedì 18 marzo. Tuttavia, mentre la prima era andata piuttosto bene, la seconda ha registrato un calo di ascolti (share dal 21% al 17.9%). E su Twitter c’è chi crede che le gaffe di Ilary siano “scritte”, per esempio quella in apertura di puntata basata sull’equivoco tra la casa del Grande Fratello (che Ilary Blasi ha condotto per 3 edizioni) e l’Isola, dove ad aspettarla ci sono i naufraghi e l’inviato Massimiliano Rosolino. Se dunque la gaffe della patata aveva fatto divertire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “Solamente voi potete decidere chi dovrà abbandonare la Casa.. no la Casa no, la mettiamo da un’altra parte”, parte con unadila puntata dell’deiandata in onda ieri giovedì 18 marzo. Tuttavia, mentre la prima era andata piuttosto bene, la seconda ha registrato un calo di ascolti (share dal 21% al 17.9%). E su Twitter c’è chi crede che ledisiano “scritte”, per esempio quella in apertura di puntata basata sull’equivoco tra la casa del Grande Fratello (cheha condotto per 3 edizioni) e l’, dove ad aspettarla ci sono i naufraghi e l’inviato Massimiliano Rosolino. Se dunque ladella patata aveva fatto divertire ...

