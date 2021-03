Isola Dei Famosi, interviene la produzione con un comunicato: “Il naufrago rischia” (Di venerdì 19 marzo 2021) Isola dei Famosi, comunicato ufficiale: provvedimento per un naufrago. Sui profili social del programma è spuntato un annuncio molto ambiguo TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi Isola dei Famosi, provvedimento ufficiale per un naufrago in corso? La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 19 marzo 2021)deiufficiale: provvedimento per un. Sui profili social del programma è spuntato un annuncio molto ambiguo TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’deidei, provvedimento ufficiale per unin corso? Lasta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - norabbeauty : “La produzione sta valutando dei provvedimenti verso un naufrago per aver utilizzato un linguaggio improprio” ?????? #isola #tzvip - saggioilmatto : RT @Chicca_colors: Le Zorzine e blogger vari che volete fuori Akash Kumar avete rovinato il #gfvip e ora pure #isola solo perché di Tommaso… -