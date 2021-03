Isola dei Famosi, incubo spinto per Elisa Isoardi: “C’è già voglia di sco**re” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Visconte Guglielmotti marca Elisa Isoardi Chi ha seguito il primo appuntamento dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi si è accorto che durante tutta la serata ci sono state numerose gaffe e doppi sensi. Inoltre, una volta in Palapa la conduttrice romana ha parlato di una certa passione che un naufrago prova nei confronti di una compagna d’avventura. Stiamo parlando di Ferdinando Guglielmotti che ha mostrato un certo interesse per l’ex volto Rai Elisa Isoardi. Quest’ultima però, felice per questa nuova esperienza sul piccolo schermo ha rimandato al mittente le lusinghe facendo capire al nobile che con lei ‘non c’è trippa per gatti’. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa hanno detto i due concorrenti del reality show di Canale 5. Il due di picche della conduttrice ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Visconte Guglielmotti marcaChi ha seguito il primo appuntamento dell’deicondotta da Ilary Blasi si è accorto che durante tutta la serata ci sono state numerose gaffe e doppi sensi. Inoltre, una volta in Palapa la conduttrice romana ha parlato di una certa passione che un naufrago prova nei confronti di una compagna d’avventura. Stiamo parlando di Ferdinando Guglielmotti che ha mostrato un certo interesse per l’ex volto Rai. Quest’ultima però, felice per questa nuova esperienza sul piccolo schermo ha rimandato al mittente le lusinghe facendo capire al nobile che con lei ‘non c’è trippa per gatti’. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa hanno detto i due concorrenti del reality show di Canale 5. Il due di picche della conduttrice ...

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - Novella_2000 : Provvedimenti in arrivo nei confronti di un naufrago? Il comunicato ufficiale della produzione #isola - SkylarIre : RT @TOMMYZtiamo: A quelli dell'isola dei famosi conviene dirci chi è questo concorrente su cui stanno indagando,perché stiamo trovando mill… -