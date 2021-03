Isola dei famosi: il visconte abbandona (Di venerdì 19 marzo 2021) Che cosa è accaduto al visconte Ferdinando Guglielmotti? Il naufrago nobile dell’Isola dei famosi, eliminato al televoto durante la diretta di giovedì 18 marzo 2021, non ha retto e nella notte ha deciso di abbandonare definitivamente il reality, compresa Paradise Island, l’Isola degli anti-naufraghi. Il visconte Ferdinando Guglielmotti lascia l’Isola dei famosi. Definitivamente. Non ha retto alla “vergogna” di essere stato eliminato dal pubblico al telefono, battuto da Drusilla Gucci. Non Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 19 marzo 2021) Che cosa è accaduto alFerdinando Guglielmotti? Il naufrago nobile dell’dei, eliminato al televoto durante la diretta di giovedì 18 marzo 2021, non ha retto e nella notte ha deciso dire definitivamente il reality, compresa Paradise Island, l’degli anti-naufraghi. IlFerdinando Guglielmotti lascia l’dei. Definitivamente. Non ha retto alla “vergogna” di essere stato eliminato dal pubblico al telefono, battuto da Drusilla Gucci. Non Articolo completo: dal blog SoloDonna

