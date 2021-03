Isola dei famosi, il concorrente ha appena abbandona il reality (Di venerdì 19 marzo 2021) La notizia ufficiale arriva dal daytime della trasmissione andato in onda pochi minuti fa. Eliminato al televoto contro Drusilla Gucci, l’uomo era stato fatto sbarcare su Parasite Island insieme a Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo ma inizialmente aveva manifestato qualche titubanza. Di fronte all’insistenza di Ilary Blasi, aveva accettato di rimanere ancora in gioco ma nella notte, a puntata finita, l’uomo ha deciso di ritirarsi. Era stato eliminato da Drusilla Gucci Il visconte Ferdinando era stato eliminato dal pubblico attraverso il televoto nel corso della seconda puntata dell’Isola dei famosi andata in onda il 18 marzo in prima serata su Canale5. Finito in nomination contro Drusilla Gucci, non era stato salvato dal pubblico a casa che aveva preferito continuare a tenere in gioco la modella, altro membro del team dei “Rafinados”. Lasciata ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 19 marzo 2021) La notizia ufficiale arriva dal daytime della trasmissione andato in onda pochi minuti fa. Eliminato al televoto contro Drusilla Gucci, l’uomo era stato fatto sbarcare su Parasite Island insieme a Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo ma inizialmente aveva manifestato qualche titubanza. Di fronte all’insistenza di Ilary Blasi, aveva accettato di rimanere ancora in gioco ma nella notte, a puntata finita, l’uomo ha deciso di ritirarsi. Era stato eliminato da Drusilla Gucci Il visconte Ferdinando era stato eliminato dal pubblico attraverso il televoto nel corso della seconda puntata dell’deiandata in onda il 18 marzo in prima serata su Canale5. Finito in nomination contro Drusilla Gucci, non era stato salvato dal pubblico a casa che aveva preferito continuare a tenere in gioco la modella, altro membro del team dei “Rafinados”. Lasciata ...

