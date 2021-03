Isola dei famosi | Francesca Cipriani e la frecciatina a Miryea? ‘Ho un deja-vu’ | cosa ha postato nelle stories

(Di venerdì 19 marzo 2021) L’deici ha sempre regalato tante perle di puro trash e il momento del lancio dall’elicottero in mare aperto è forse il più ricco di pathos e figuracce: tra i tanti lanci visti nel corso delle diverse edizioni del reality di Canale 5, quello diha scritto la storia della tv… Impossibile da dimenticare!Stabile a confronto La seconda puntata dello show condotto da Ilary Blasi ha visto l’arrivo in Honduras della conturbanteStabile, vincitrice dell’ultima edizione de La pupa e il secchione. La nuova naufraga – bionda, occhi azzurri e fisico mozzafiato – ha titubato prima di tuffarsi dall’elicottero e il siparietto di cui si è resa protagonista in diretta tv ha portato gli spettatori ...

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - simone_paciello : Isola dei famosi-21.45,vi aspetto! #isola ?? - ombrettabis : #tzvip Guardi l isola? Si Chi ti piace dei concorrenti? LORO ???? - mattino5 : #TommazoZorzi chiede ad #Akash delucidazioni sul mistero dei suoi tanti nomi, ma lui non la prende così bene ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

La frattura che si è creata tra Angela Melillo e Vera Gemma potrebbe portare ad un vero e proprio scontro. Nel corso della seconda Puntata de L'Famosi, Ilary Blasi ha voluto indagare su questa antipatia soprattutto alla luce dell'ultima Nomination di Vera , facendo nascere una nuova polemica. È guerra aperta tra le due concorrenti ...Ieri, giovedì 18 marzo 2021, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata de L'Famosi . Durante la serata l' opinionista Tommaso Zorzi ha fatto il "Punto Zeta" della situazione stilando una pagella sui naufraghi in cui non ha risparmiato proprio nessuno. Il Punto Zeta ...Oggi sono attesi i dati del monitoraggio settimanale sull'epidemia di covid. All'appuntamento, si arriva con un ampio gruppo di regioni in zona rossa divieti e restrizioni in vigore già da almeno una ...Il film per la Tv dedicato alla vita di Renato Carosone andato in onda su Rai1 porta a casa un risultato di ascolti importante con 5 ...