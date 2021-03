Isola dei Famosi, comunicato ufficiale: la produzione valuta un provvedimento disciplinare (Di venerdì 19 marzo 2021) Sulla pagina Instagram de L'Isola dei Famosi appare un comunicato ufficiale che parla di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Leggi su comingsoon (Di venerdì 19 marzo 2021) Sulla pagina Instagram de L'deiappare unche parla di unnei confronti di un concorrente.

Advertising

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - zazoomblog : Isola dei Famosi comunicato ufficiale: la produzione valuta un provvedimento disciplinare - #Isola #Famosi… - tzvip_sovip : #tzvip #prelemi #mellos Qui per dirvi che abbiamo perso tutti dei colpi dopo questi 6 mesi di GF. Durante il GF era… -