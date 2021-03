Isola dei Famosi, brutte notizie per un naufrago. Arriva il comunicato ufficiale: “Necessario intervenire” (Di venerdì 19 marzo 2021) L’esordio della nuova edizione dell’Isola dei aveva fatto ben sperare, ma la seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, con gli opinionisti Iva Zanicchi, Tammaso Zorzi, fresco dalla vittoria del Grande Fratello Vip ed Elettra Lamborghini, ha perso punto. La puntata di ieri non ha spiccato e si è fermata al secondo posto con 3.047.000 spettatori e il 17.9% di share. Stravince, invece, il film tv ‘Carosello Carosone’, che su Rai Uno ha totalizzato 5.518.000 spettatori e il 22.9% di share. Nel terzo gradino del podio c’è ‘Giustizia Privata’ su Italia 1, con 1.513.000 spettatori e il 6.2% di share. L’esordio era stato scoppiettante con 3.602.000 spettatori totali con il 21.7% di share (che sale al 23.2% sul target 15-64 anni). Nella fascia di prima serata il programma aveva raggiunto 4.973.000 spettatori.



