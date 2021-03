Isola dei Famosi 2021: tra arrivi e screzi il vero pericolo è la seduttrice Vera Gemma (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l’ottimo esordio di lunedì scorso, L’Isola dei Famosi 2021 torna per un secondo appuntamento settimanale carico di grandi novità. In primis l’ingresso di quattro nuovi agguerritissimi naufraghi che hanno arricchito le due squadre di Buriños e Rafinados. Focus anche sui primi screzi fra concorrenti, alimentati, in modo particolare, dalla vegana Daniela Martani che, nel giro di tre giorni, ha già litigato con metà gruppo. I concorrenti della nuova edizione di “L’Isola dei Famosi” guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l’ottimo esordio di lunedì scorso, L’deitorna per un secondo appuntamento settimanale carico di grandi novità. In primis l’ingresso di quattro nuovi agguerritissimi naufraghi che hanno arricchito le due squadre di Buriños e Rafinados. Focus anche sui primifra concorrenti, alimentati, in modo particolare, dalla vegana Daniela Martani che, nel giro di tre giorni, ha già litigato con metà gruppo. I concorrenti della nuova edizione di “L’dei” guarda le foto ...

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - Hebitazione : Quindi mi state dicendo che per tutto questo tempo quei poveretti non hanno mai nemmeno immaginato di vivere su un’… - zazoomblog : Isola dei Famosi 2° puntata: Akash contro Zorzi. Al televoto con Melillo - #Isola #Famosi #puntata: #Akash -