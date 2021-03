Isola dei famosi 2021 | le pagelle del 18 marzo

(Di venerdì 19 marzo 2021) La seconda puntata dell’dei, in onda il 18, regala emozioni e risate. Ilary Blasi si lascia andare a una nuova gaffe, mentre Tommaso Zorzi stuzzica i concorrenti, facendo arrabbiare Akash Kumar. Il Visconte lascia l’, ma resterà a Parasite Island. Scopriamo insieme i nostri voti ai protagonisti e ai momenti cult: ILARY BLASI – Vale la pena vedere l’deisolo per godersi le gaffe della conduttrice che in ogni puntata regala risate e spontaneità. Lo stile di Ilary è fresco e frizzante, ma soprattutto la sua presenza è il vero motore dello show. Dopo l’inizio scoppiettante, anche la seconda puntata della trasmissione non ha deluso le aspettative e puntualmente è arrivata la gaffe della presentatrice, ...

' Voglio abbandonare il gioco, sono stanco '. Akash Kumar mostra i primi segni di cedimento a ' L'Famosi '. Il modello è contrariato nei confronti di alcune dinamiche del gioco, si sente un leader e non apprezza il fatto che nessuno abbia sottolineato le cose fatte da lui durante i primi ...Primo appuntamento è la rappresentazione de "L'Isola del Tesoro" - tratta dal romanzo di Robert Stevenson - in scena domenica 21 marzo alle ore 17, in diretta streaming. Si tratt ...Tommaso Zorzi commenta la puntata dell'Isola dei Famosi di ieri sera: "Ho avuto tanta calma" Ieri sera è andata in onda la seconda puntata de L'isola dei ...