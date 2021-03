Isola dei Famosi 2021, l’avvertimento della fidanzata di Andrea Cerioli: chiaro messaggio alle naufraghe (Di venerdì 19 marzo 2021) Come ben sapete, l’Isola dei Famosi 2021 a breve accoglierà Andrea Cerioli, ex tronista fortemente amato dal pubblico social. La sua fidanzata Arianna Cirrincione, intervistata dal Magazine di Uomini e Donne ha lanciato un chiaro avvertimento nei confronti delle naufraghe. Isola dei Famosi, la fidanzata di Andrea Cerioli: l’avvertimento per le naufraghe Se fanno i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 19 marzo 2021) Come ben sapete, l’deia breve accoglierà, ex tronista fortemente amato dal pubblico social. La suaArianna Cirrincione, intervistata dal Magazine di Uomini e Donne ha lanciato unavvertimento nei confronti delledei, ladiper leSe fanno i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

