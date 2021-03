Isola dei Famosi 2021: chi è stato eliminato, nomination e anticipazioni prossima puntata (Di venerdì 19 marzo 2021) Continua l’avventura dei naufraghi in Honduras. Il reality L’Isola dei Famosi terrà compagnia al pubblico da casa per ben 20 puntate condotte da Ilary Blasi, con un doppio appuntamento settimanale. In studio, a commentare i concorrenti tre opinionisti che non le mandano certo a dire: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini (quest’ultima positiva al Covid si è collegata in diretta da casa). Ma cosa è successo ieri? Chi è finito in nomination e a rischio eliminazione? Isola dei Famosi 2021: chi è stato eliminato Tra Drusilla Gucci e il Visconte Guglielmotti ieri il pubblico da casa ha deciso di eliminare proprio quest’ultimo. Ma la sua avventura non finisce qui. Ferdinando il Visconte non tornerà in Italia perché ha deciso di restare su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Continua l’avventura dei naufraghi in Honduras. Il reality L’deiterrà compagnia al pubblico da casa per ben 20 puntate condotte da Ilary Blasi, con un doppio appuntamento settimanale. In studio, a commentare i concorrenti tre opinionisti che non le mandano certo a dire: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini (quest’ultima positiva al Covid si è collegata in diretta da casa). Ma cosa è successo ieri? Chi è finito ine a rischio eliminazione?dei: chi èTra Drusilla Gucci e il Visconte Guglielmotti ieri il pubblico da casa ha deciso di eliminare proprio quest’ultimo. Ma la sua avventura non finisce qui. Ferdinando il Visconte non tornerà in Italia perché ha deciso di restare su ...

