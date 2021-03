Iran | Rampi Pd | ' Italia e Ue prendano seriamente minacce a Israele'

(Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar (Adnkronos) - "Nuovamente il regimeiano torna a minacciare l'esistenza di. Lo fa stavolta per bocca del capo dei Pasdaran, il Generale Baqeri, che senza ritegno dichiara che il regimeiano ha "sviluppato le capacità per l'annientamento del regime sionista" per l'eliminazione di"dalla geografia politica della Regione"". Lo dice il senatore PD Roberto, segretario della delegazionena al Consiglio d'Europa. "Sononon più tollerabili, verso uno Stato alleato dell'e parte delle Nazioni Unite.provenienti da un regime che non si limita a dichiarare di voler cancellaredalle mappe, ma che pubblicamente nega la veridicità dell'Olocausto ...

