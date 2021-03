Investire da giovani (e non), il 25 Marzo un Webinar Mondiale organizzato da Soldiexpert SCF (Di venerdì 19 marzo 2021) (Milano, 19 Marzo 2021) - Un evento speciale aperto a tutti online e rivolto in particolare a giovani, educatori e genitori, piccoli e grandi investitori per parlare di educazione finanziaria rivolta alle più giovani generazioni (e non solo millennials alla generazione Z) è organizzato giovedì 25 Marzo 2021 in modalità video (dalle ore 17 alle 19) all'indirizzo “Prendetevi cura di voi, prendetevi cura dei vostri soldi!” è il tema ufficiale di questa nona edizione Mondiale e Per saperne di più, perché partecipare e chi saranno i relatori In tutto il mondo o meglio in 175 Paesi e territori d'oltremare si celebrerà nell'ultima settimana di Marzo la Global Money Week promossa dall'OCSE (e in Italia supportata dalla Presidenza italiana del G20) per sensibilizzare i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) (Milano, 192021) - Un evento speciale aperto a tutti online e rivolto in particolare a, educatori e genitori, piccoli e grandi investitori per parlare di educazione finanziaria rivolta alle piùgenerazioni (e non solo millennials alla generazione Z) ègiovedì 252021 in modalità video (dalle ore 17 alle 19) all'indirizzo “Prendetevi cura di voi, prendetevi cura dei vostri soldi!” è il tema ufficiale di questa nona edizionee Per saperne di più, perché partecipare e chi saranno i relatori In tutto il mondo o meglio in 175 Paesi e territori d'oltremare si celebrerà nell'ultima settimana dila Global Money Week promossa dall'OCSE (e in Italia supportata dalla Presidenza italiana del G20) per sensibilizzare i ...

Advertising

jumped126 : @leao_mb_ms Siamo pieni di bolliti, vecchi e rottami. Troppo difficile mandare in giro gli osservatori ed investire… - mirabeack : Questo per dire che se il calcio italiano vuole tornare ad avere i grandi campioni, DEVE rifondarsi. I club devono… - startzai : RT @maponi: Intervista al filosofo Luciano #Floridi ' ... bisogna investire nelle persone più giovani, addirittura in quelle che devono an… - maponi : RT @maponi: Intervista al filosofo Luciano #Floridi ' ... bisogna investire nelle persone più giovani, addirittura in quelle che devono an… - StanisLaRochele : Perché dubito saremo pronti già il prossimo anno. Tira aria di ridimensionamento momentaneo. Investire su giovani p… -