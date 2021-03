Into the Dark 2: da oggi su RaiPlay la nuova stagione della serie horror firmata Blumhouse (Di venerdì 19 marzo 2021) Arriva oggi su RaiPlay Into the Dark 2, la nuova stagione della serie horror targata Blumhouse, con 6 episodi in boxset in esclusiva per l'Italia. Da oggi su RaiPlay, per tutti gli amanti del brivido, arriva Into the Dark 2, nuova stagione della serie antologica horror prodotta da Blumhouse Television e distribuita dalla Sony Pictures Television. Realizzata dallo studio indipendente di Jason Blum, produttore prolifico e multipremiato (vincitore di un Emmy per il miglior film tv con "The Normal Heart" e candidato agli Academy Award per il film Whiplash), ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 marzo 2021) Arrivasuthe2, latargata, con 6 episodi in boxset in esclusiva per l'Italia. Dasu, per tutti gli amanti del brivido, arrivathe2,antologicaprodotta daTelevision e distribuita dalla Sony Pictures Television. Realizzata dallo studio indipendente di Jason Blum, produttore prolifico e multipremiato (vincitore di un Emmy per il miglior film tv con "The Normal Heart" e candidato agli Academy Award per il film Whiplash), ...

