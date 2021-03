Inter, sospiro di sollievo: tutti negativi dopo l’ultimo giro di tamponi (Di venerdì 19 marzo 2021) Buone notizie in casa Inter: nessun nuovo positivo dopo l’ultimo giro di tamponi a seguito dei contagi di De Vrij e Vecino. I dettagli sospiro di sollievo in casa Inter dopo l’ultimo giro di tamponi. dopo le positività emerse nel gruppo squadra nerazzurro (Handanovic, D’Ambrosio, Vecino e De Vrij) a cui è seguito il rinvio della gara contro il Sassuolo, ieri è stato effettuato un altro ciclo di test. tutti negativi, o meglio, nessun nuovo positivo per il gruppo squadra nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Buone notizie in casa: nessun nuovo positivodia seguito dei contagi di De Vrij e Vecino. I dettaglidiin casadile positività emerse nel gruppo squadra nerazzurro (Handanovic, D’Ambrosio, Vecino e De Vrij) a cui è seguito il rinvio della gara contro il Sassuolo, ieri è stato effettuato un altro ciclo di test., o meglio, nessun nuovo positivo per il gruppo squadra nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com

