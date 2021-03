Inter, nuovo positivo al Covid nel gruppo squadra: il comunicato (Di venerdì 19 marzo 2021) Altro positivo al Covid in casa Inter: si tratta di un membro del gruppo squadra. Ecco il comunicato dell’Inter sulla nuova positività Continuano ad aumentare i positivi al Covid in casa Inter. L’Inter comunica infatti la positività di un membro del gruppo squadra. Ecco la nota della società. «FC Internazionale Milano – in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri – comunica che è risultato positivo un membro del gruppo squadra. Nella giornata di oggi sono stati effettuati nuovi test su tutto il gruppo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Altroalin casa: si tratta di un membro del. Ecco ildell’sulla nuova positività Continuano ad aumentare i positivi alin casa. L’comunica infatti la positività di un membro del. Ecco la nota della società. «FCnazionale Milano – in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri – comunica che è risultatoun membro del. Nella giornata di oggi sono stati effettuati nuovi test su tutto il». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

matteosalvinimi : Il sindaco #Sala non può scaricare errori, ritardi e litigi politici della sinistra in Comune sulle spalle dell’Int… - MarcoBellinazzo : Il Sindaco @BeppeSala e la sua maggioranza dopo 20 mesi di riunioni e valutazioni hanno il dovere di dire a @Inter… - capuanogio : Botte da orbi tra l'#Inter e il sindaco @BeppeSala che aveva fermato il progetto nuovo #SanSiro in attesa di chiari… - marinabeccuti : Inter, un nuovo positivo - Torinogranatait : Inter, un nuovo positivo -