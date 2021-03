Inter, la Croazia vuole Perisic e Brozovic ma l’Ats precisa che dovranno stare in isolamento per 14 giorni (Di venerdì 19 marzo 2021) l’Ats Milano ha bloccato le attività dell’Inter fino a domenica e anche le partenze dei nazionali nerazzurri. La Gazzetta chiarisce la situazione. “Nel dettaglio, fino a lunedì non potranno entrare in una Pinetina chiusa a chiave e, anche quando sarà possibile allenarsi di nuovo coi compagni, dovranno rispettare senza sconti l’isolamento domiciliare per 14 giorni: la data di fine segnata in rosso è il 31 marzo. Fino ad allora, l’unico movimento permesso è quello tra casa e Pinetina: niente viaggi in Italia o all’estero”. Una decisione che ovviamente si scontra con le richieste delle Nazionali. La Croazia ha già fatto sapere con un comunicato che sta lavorando con l’Inter, la Figc, l’Uefa e gli organi medici competenti “per cercare di trovare una soluzione che consenta ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021)Milano ha bloccato le attività dell’fino a domenica e anche le partenze dei nazionali nerazzurri. La Gazzetta chiarisce la situazione. “Nel dettaglio, fino a lunedì non potranno entrare in una Pinetina chiusa a chiave e, anche quando sarà possibile allenarsi di nuovo coi compagni,rispettare senza sconti l’domiciliare per 14: la data di fine segnata in rosso è il 31 marzo. Fino ad allora, l’unico movimento permesso è quello tra casa e Pinetina: niente viaggi in Italia o all’estero”. Una decisione che ovviamente si scontra con le richieste delle Nazionali. Laha già fatto sapere con un comunicato che sta lavorando con l’, la Figc, l’Uefa e gli organi medici competenti “per cercare di trovare una soluzione che consenta ...

