Instagram, Whatsapp e Messenger down per quasi un'ora. Poi il ritorno alla normalità (Di venerdì 19 marzo 2021) Sembra rientrare il disservizio di Whatsapp, Facebook, Instagram e Messenger che dalle 18 ora italiana e per circa 1 ora, hanno avuto problemi di connessione, di accesso e difficoltà per gli utenti a... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 19 marzo 2021) Sembra rientrare il disservizio di, Facebook,che dalle 18 ora italiana e per circa 1 ora, hanno avuto problemi di connessione, di accesso e difficoltà per gli utenti a...

Advertising

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - MediasetTgcom24 : Facebook, Instagram e Whatsapp down: pioggia di segnalazioni sui social #whatsappdown - dujgualiti : RT @alwaysinmbd: Allora visto che whatsapp e instagram non funzionano USATE SPOTIFY E STREMMATE NON SERVE A NULLA SPAMMARE L’# SE POI NON S… - hbwevther : RT @ICARUXANGEL: @ google meet prendi esempio da instagram e whatsapp -